Manola | Nancy Brilli e Chiara Noschese sul palco del Teatro Parioli di Roma

Un racconto teatrale al femminile con due attrici travolgenti. Nancy Brilli e Chiara Noschese saranno sul palco del Teatro Parioli di Roma per Manola. La rappresentazione teatrale dell'omonimo Romanzo di Margaret Mazzantini e diretto da Leo Muscato, mette a confronto – e non solo – due gemelle molto diverse tra loro. Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone (Nancy Brilli), sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia (Chiara Noschese), uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne ...

