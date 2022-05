Luigi Strangis svela cosa farà col montepremi vinto ad Amici 21

(Di martedì 17 maggio 2022) ParlaSono passati due giorni da quandoha21, per la gioia del tutto il pubblico che da mesi lo sostiene. In queste ore così il cantante ha rilasciato la sua prima intervista a Blogo e nel corso della chiacchierata ha parlato dell’affetto ricevuto non solo dal pubblico, ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - RadioAirplay_it : In tutte le #radio #TIENIMISTANOTTE singolo di #luigistrangis vincitore di #amici22 #NewSingle #OnAirNow ??… - MarioManca : Luigi Strangis dopo la vittoria ad #Amici21: «Sanremo? Al momento giusto» - againsadly : 4625 al fanta grazie mille luigi strangis - ethxchosen : RT @capellidoroo: @cosmexmyhome + testimone dello sposo luigi strangis, qurllo che ha vinto amici21, come mestiere fa il muratore -

I fan si chiedono dove siano finiti Alex Wyse e, perché dalla finale in poi non si hanno loro notizie sui social. In tanti si aspettavano un post dopo la sua vittoria e invece dinon c'è traccia. Photo Credits: Ufficio Stampa '..., vincitore di Amici 21, ha confessato come investirà il montepremi vinto grazie al suo trionfo al programma tv.è stato il vincitore della 21esima edizione di Amici e, a ...Mio padre mi ha fatto sempre ascoltare musica di quegli anni lì e lui era un fan di Eric Clapton». Come è stata questa finale con ragazzi che Maria De Filippi ha definito «un gruppo di amici educato e ...Nessun commento da parte di Luigi al tenero gesto col quale Carola ha festeggiato la sua vittoria ad Amici: fan in attesa di buone notizie ...