Giro d'Italia 2022, tappa 10: vince Girmay. Classifica generale e ordine d'arrivo (Di martedì 17 maggio 2022) Giro d'Italia 2022, tappa 9: vince Hindley. Lopez ancora in rosa. Classifica generale Jesi, 17 maggio 2022 - La tappa 10 del Giro d'Italia 2022 ha due protagonisti: Michele Scarponi , ricordato dalla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)d'9:Hindley. Lopez ancora in rosa.Jesi, 17 maggio- La10 deld'ha due protagonisti: Michele Scarponi , ricordato dalla ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage ?? ???? @ADM_RossodiBuja ?? 30' > ???? @mattia_bais, ???? @LawrNaesen ?? 46''' > Peloton |… - alex_orlowski : La Russia ha deportato 210mila bambini ucraini, per farvi capire la proporzione in Italia nascono 400mila bimbi ogn… - cyclecollective : Video: Giro d’Italia stage 10 final kilometer - lentinivince : RT @Agenzia_Ansa: Giro d'Italia, Girmay nella storia: è il primo eritreo a vincere una tappa della corsa rosa. Battuto Van der Poel #ANSA… -