Girmay vince 10^ tappa | primo africano a trionfare al Giro

JESI (ITALPRESS) – Biniam Girmay vince la decima tappa del Giro d'Italia 2022, Pescara-Jesi, di 196 chilometri. Il corridore eritreo della Intermarchè-Wanty-Gobert Materiaux, al suo ottavo centro stagionale, batte in volata l'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) e diventa il primo africano ad imporsi nella corsa rosa. Terza posizione per l'italiano Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Prossimo appuntamento domani, mercoledì, con l'undicesima frazione, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 km (partenza alle ore 12:30).

