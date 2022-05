Giornata contro l’omofobia, sul Comune di Fiumicino torna a sventolare la bandiera arcobaleno (Di martedì 17 maggio 2022) Fiumicino – “Oggi, 17 Maggio, ricorre la Giornata Mondiale contro l’omofobia, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia (leggi qui), fenomeni di odio che ledono il principio di uguaglianza e limitano la libertà delle persone di essere se stesse e vivere serenamente la propria vita, perché i pregiudizi generano violenza. E ricorre oggi perché si celebra il momento in cui, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò finalmente l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali”. A parlare è l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, mentre sulla facciata del Palazzetto Comunale torna a sventolare (come già successo negli anni precedenti) la bandiera arcobaleno. “La nostra ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022)– “Oggi, 17 Maggio, ricorre laMondiale, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia (leggi qui), fenomeni di odio che ledono il principio di uguaglianza e limitano la libertà delle persone di essere se stesse e vivere serenamente la propria vita, perché i pregiudizi generano violenza. E ricorre oggi perché si celebra il momento in cui, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò finalmente l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali”. A parlare è l’assessore alle Pari Opportunità deldi, Anna Maria Anselmi, mentre sulla facciata del Palazzetto Comunale(come già successo negli anni precedenti) la. “La nostra ...

