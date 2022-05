Gas, Eni apre due conti in Russia: «Pagheremo in euro, entro 48 ore la conversione in rubli» (Di martedì 17 maggio 2022) Eni ha avviato la procedura per aprire due conti bancari in Russia, uno in euro e uno in rubli, presso la Gazprom Bank. Lo comunica l’azienda, che sottolinea come la decisione sia stata presa con il via libera delle istituzioni italiane. «L’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del versamento in euro», spiega l’azienda. Eni ha fatto sapere che continuerà a pagare il gas in euro. Al fine di rispettare le scadenze di pagamento del gas russo, che secondo il decreto del 31 marzo del Cremlino può essere pagato esclusivamente in rubli, l’Eni aprirà un conto bancario in euro presso ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Eni ha avviato la procedura per aprire duebancari in, uno ine uno in, presso la Gazprom Bank. Lo comunica l’azienda, che sottolinea come la decisione sia stata presa con il via libera delle istituzioni italiane. «L’apertura deiavviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del versamento in», spiega l’azienda. Eni ha fatto sapere chenuerà a pagare il gas in. Al fine di rispettare le scadenze di pagamento del gas russo, che secondo il decreto del 31 marzo del Cremlino può essere pagato esclusivamente in, l’Eni aprirà un conto bancario inpresso ...

