Ex tronista di Uomini e Donne diventa collega di Rocco Siffredi | “Mi hanno offerto una grossa cifra”

Leggi su biccy

(Di martedì 17 maggio 2022) Un famoso exdipotrebbere presto undi. Non sarebbe certo il primo, in passato diversi volti del programma marianogirato film e video ‘particolari’ (ricordate Fernando e Diego?). Oggi Lucas Peracchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo ed ha svelato di aver ricevuto un’importante proposta dall’estero. L’ex di Mercedesz Henger è stato notato da un produttore americano che ha visto uno dei suoi video che circolano on line e pare che voglia a tutti i costi che l’exvoli in USA. Luca per il momento sta riflettendo e presto deciderà se accettare ed andare a girare in America o meno. “Micontattato dall’America per girare un film. – ha ...