"Dopo Flavio sono abituata": il figlio di Briatore segue le orme del padre – la confessione della Gregoraci (Di martedì 17 maggio 2022) In un'intervista tanto aperta quanto ironica rilasciata a 'CHI' e 'ORA', Elisabetta Gregoraci ammette come il figlio stia seguendo le orme del padre: "Dopo Flavio sono abituata" Ci sono tanti detti popolari che tornano sempre utili per spiegare come l'atteggiamento dei figli non si allontani mai troppo da quello dei genitori. E' il caso di Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nonostante la separazione i due sono sempre rimasti in buoni rapporti non solo per la stima reciproca che li lega, ma anche, e soprattutto, per il bene del figlio. In un'intervista recente rilasciata ai ...

