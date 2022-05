Crolla pezzo intonaco da soffitto aula | nessun bimbo ferito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Undidi circa 40 centimetri si è staccato stamattina daldi un’del plesso Rodari di Caivano, in provincia di Napoli: i bambini erano appena usciti per andare in sala mensa,o è rimasto quindi coinvolto dal crollo. Se fossero stati presenti si sarebbero rischiate conseguenze visto che ildiha colpito tre-quattro banchetti. Sul posto è intervenuto anche l’ufficio manutenzione della Polizia locale. “Per fortuna i nostri figli non erano in classe perché in sala mensa altrimenti ci saremmo potuti trovare davanti a una tragedia”. E’ quanto hanno ri, al consigliere regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, i genitori dei bimbi del Plesso ...