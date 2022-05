Cagliari, Iachini in pole per la panchina l’anno prossimo? (Di martedì 17 maggio 2022) La nuova idea per la panchina del Cagliari orbita attorno al nome di Giuseppe Iachini attualmente senza panchina dopo l’avventura al Parma Iniziano a girare le prime voci su chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Cagliari. Al termine della stagione, probabilmente, Alessandro Agostini non siederà sulla panca della prima squadra. Ecco dunque il nome di Giuseppe Iachini, come riportato da TMW. Dopo aver lasciato il Parma di Gianluigi Buffon, Iachini potrebbe trovare presto una nuova collocazione e il Cagliari potrebbe essere una delle piazze più papabili. Da possibilità, l’idea Iachini potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) La nuova idea per ladelorbita attorno al nome di Giuseppeattualmente senzadopo l’avventura al Parma Iniziano a girare le prime voci su chi potrebbe essere ilallenatore del. Al termine della stagione, probabilmente, Alessandro Agostini non siederà sulla panca della prima squadra. Ecco dunque il nome di Giuseppe, come riportato da TMW. Dopo aver lasciato il Parma di Gianluigi Buffon,potrebbe trovare presto una nuova collocazione e ilpotrebbe essere una delle piazze più papabili. Da possibilità, l’ideapotrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

