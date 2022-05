Anticipazioni Brave and Beautiful, Tahsin con le spalle a muro: amato protagonista in manette (Di martedì 17 maggio 2022) Le prossime puntate di Brave and Beautiful riservano grandi colpi di scena ai telespettatori: tutte le Anticipazioni Un momento molto particolare della trama della soap opera turca che vede al centro della trama non solo Tahsin, ma anche un altro amato personaggio che finirà in manette. A Korluda? ci sarà anche tempo per festeggiare. Nelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Le prossime puntate diandriservano grandi colpi di scena ai telespettatori: tutte leUn momento molto particolare della trama della soap opera turca che vede al centro della trama non solo, ma anche un altropersonaggio che finirà in. A Korluda? ci sarà anche tempo per festeggiare. Nelle L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #18maggio - La_19x : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 18 maggio: la vita di Tahsin in pericolo - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2022 - infoitcultura : Brave and beautiful dal 23 al 27 maggio 2022, anticipazioni puntate -