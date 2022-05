Ainett Stephens | una “gatta” da infarto | “È anche una donna sensibile”

(Di martedì 17 maggio 2022) Showgirl e modella salita alla ribalta grazie al ruolo della “nera” del Mercante in fiera,è una splendida: oltre ad aver colpito l’occhio degli spettatori, è riuscita a conquistarei loro cuori. Nata nel 1982 a Ciudad Guayana,è una nota modella e showgirl di origine venezuelana. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo partecipando al concorso Miss Venezuela e sfilando in diversi paesi del Sudamerica. Nei primi anni del duemila ha deciso di partire alla volta dell’Italia.(fonte web)Arrivata a Milano, ha continuato a lavorare come modella, dedicandosiagli studi in Scienze della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo ...

Advertising

BonfantiMauro : Felicissimo di aver realizzato il DEBUTTO su RAI2 del mio ALLIEVO FEDERICO SERRA ??MAURO BONFANTI - Vocal Coach and… - zazoomblog : Ainett Stephens l’aperitivo è incandescente: straborda tutto sul tavolo - #Ainett #Stephens #l’aperitivo - Nazione_Siena : Il rito della Carciofata in piazza con la madrina Ainett Stephens -

Juve Dipendenza

Dopo due anni, in Piazza Tolomei, torna a maggio la tradizionale Carciofata, evento della settimana delle Feriae Matricularum. La madrina quest'anno è, la gatta nera de Il Mercante in Fiera di Italia 1. Gli appuntamenti continueranno da domani: il 12, il 13 e il 14 maggio al teatro dei Rinnovati andrà in scena l'operetta dei ...L'11 maggio appuntamento con la Carciofata con la madrina che quest'anno sarà, la gatta nera de Il Mercante in Fiera di Italia 1. Il 12, il 13 e il 14 maggio al teatro dei Rinnovati ... Ainett Stephens, l'aperitivo è incandescente: straborda tutto sul tavolo Torna ad Orvieto la 2^ edizione del MOTOR STYLE SHOW 2022, show motoristico dell’Umbria che si terrà, Sabato 14 e ...Ainett Stephens è una delle modelle che in assoluto si è messa più di tutte in mostra in questi anni e il suo fascino è davvero senza fine.