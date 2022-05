Voicee | gli occhiali geniali che rivoluzionano l’interazione sociale anche nei non udenti

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 16 maggio 2022)che potrebbero essere utilissimi a chi ha problemi di udito, il mondo degli smart assistant non ha confini La tecnologia sta facendo passi da giganti soprattutto nel campo dell’assistenza virtuale. Quest’ultima ci semplifica il quotidiano svolgendo azioni per noi. A volte è talmente geniale da aiutare le persone con qualche difficoltà. In questo caso” che permetterebbero a coloro che hanno problemi di udito di “leggere tra le righe”… - curiosauro.itche mostrano i sottotitoli delle parole ascoltate Già il mondo deglisi è evoluto in fatto di tecnologia e non solo.sempre più fashion e multiuso che aiutano davvero tanto coloro i quali hanno problemi di vista, multifocali e ingegnosi, ...