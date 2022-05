Violenza a Napoli, calpesta un piede per sbaglio: la picchiano e provano a strangolarla (Di lunedì 16 maggio 2022) Napoli. Ha chiesto più volte scusa per aver pestato accidentalmente il piede di una coetanea. Quelle parole, però, non sono bastate a placare la furia di una ragazza che, accecata dalla rabbia, si è scagliata con una certa veemenza contro la vittima arrivando perfino a metterle le mani al collo con l’intenzione di strangolarla. Violenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 16 maggio 2022). Ha chiesto più volte scusa per aver pestato accidentalmente ildi una coetanea. Quelle parole, però, non sono bastate a placare la furia di una ragazza che, accecata dalla rabbia, si è scagliata con una certa veemenza contro la vittima arrivando perfino a metterle le mani al collo con l’intenzione diL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

