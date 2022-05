Uomini e Donne | ex di Ida Platano rivela | “Lei e Riccardo Guarnieri torneranno insieme”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Diventato un volto noto del trono over diper aver frequentato abbastanza a lungo Ida, che in più di un’occasione aveva dichiarato di provare qualcosa per lui (ma non era ricambiata) l’ex cavaliere Marcello Messina era uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi quando per lavoro aveva conosciuto una donna che aveva cominciato a frequentare. Ora che è di nuovo single, Marcello è tornato a parlare di Ida. Marcello Messina è di nuovo single: tornerà a? Il cavaliere ex di Idahato al Magazine della trasmissione di aver concluso la sua storia con Viviana, Marcello ...