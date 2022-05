Ucraina, Salvini: “Ulteriori invii di armi allontanano la pace” (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, passano attraverso uno stop dell’invio di armi perchè parlare di disarmo inviando armi… Due mesi e mezzo fa quando votammo per gli aiuti di tutti i tipi all’Ucraina c’erano certe condizioni, a tre mesi dall’inizio del conflitto e con decine di migliaia di morti io sono convinto che Ulteriori invii di armi allontanino la pace”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Dai dati che ho a disposizione e che Draghi ha a disposizione – ha aggiunto – sia l’Ucraina che la Russia che la Comunità internazionale, l’Europa e l’Italia in primis, inizino a essere stanchi del conflitto. Le due potenze in conflitto usano toni che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, passano attraverso uno stop dell’invio diperchè parlare di disarmo inviando… Due mesi e mezzo fa quando votammo per gli aiuti di tutti i tipi all’c’erano certe condizioni, a tre mesi dall’inizio del conflitto e con decine di migliaia di morti io sono convinto chediallontanino la”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, dopo l’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Dai dati che ho a disposizione e che Draghi ha a disposizione – ha aggiunto – sia l’che la Russia che la Comunità internazionale, l’Europa e l’Italia in primis, inizino a essere stanchi del conflitto. Le due potenze in conflitto usano toni che ...

