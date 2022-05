Traffico Roma del 16-05-2022 ore 17:30 (Di lunedì 16 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione prudenza sulla diramazione di Roma sud dove per l’incendio di un veicolo Ci sono code tra San Cesareo e l’allacciamento con l’auto sole in direzione di quest’ultima Traffico intenso sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra l’uscita per la Roma Fiumicino e la Tuscolana è in interna tra la Nomentana è La Rustica rallentamenti sul tratto Urbano della A24 Verso il raccordo tra via della Serenissima e Tor Cervara Traffico incolonnato in tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni e tra via Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in zona Eur incidente col allenamenti in viale Beethoven all’altezza di Viale America in aumento gli spostamenti in uscita sulle consolari in particolare sulla Flaminia dove si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione prudenza sulla diramazione disud dove per l’incendio di un veicolo Ci sono code tra San Cesareo e l’allacciamento con l’auto sole in direzione di quest’ultimaintenso sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra l’uscita per laFiumicino e la Tuscolana è in interna tra la Nomentana è La Rustica rallentamenti sul tratto Urbano della A24 Verso il raccordo tra via della Serenissima e Tor Cervaraincolonnato in tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni e tra via Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in zona Eur incidente col allenamenti in viale Beethoven all’altezza di Viale America in aumento gli spostamenti in uscita sulle consolari in particolare sulla Flaminia dove si ...

