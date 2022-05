San Giovanni in Fiore in lutto: in un incidente morti Victor Lopez e Serena Iuliano (Di lunedì 16 maggio 2022) Due giovani vite spezzate a Camigliatello Silano. (Cosenza). Victor Lopez e Serena Iuliano sono morti lungo la Statale 107 nei pressi del distributore di benzina. La coppia viaggiava in moto quando ha perso il controllo del mezzo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per Victor e Serena non c’è stato nulla da fare. Victor Lopez (33 anni) e Serena Iuliano (29 anni), entrambi di San Giovanni in Fiore, stavano rientrando dopo una domenica a Cosenza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. La comunità di San Giovanni in Fiore è in lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 maggio 2022) Due giovani vite spezzate a Camigliatello Silano. (Cosenza).sonolungo la Statale 107 nei pressi del distributore di benzina. La coppia viaggiava in moto quando ha perso il controllo del mezzo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma pernon c’è stato nulla da fare.(33 anni) e(29 anni), entrambi di Sanin, stavano rientrando dopo una domenica a Cosenza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. La comunità di Saninè in. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ...

Advertising

IlBlogdiAndy : Buon Lunedì #16maggio San Giovanni Nepomuceno - Edendeleden : RT @FilomenaGallo55: #GiornataMondialeledellaFamiglia La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che h… - giocarmon : ? In passato i frati dell’ordine di San Giovanni s’impegnarono nel restituire dignità ai malati che in quei tempi… - nisticrock : Ma signore Iddio smettetela di frignare e allo stesso tempo pavoneggiarvi che non ci si incula manco il panettiere di San Giovanni in Fiore - therealdwaekki : @silentt_cryy esatto, palese che non ha vinto per il semplice fatto che è un ballerino e non premiano i talenti ver… -