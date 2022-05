Sabrina Ferilli irrompe ad Amici e gela Maria: "Ciao cornutella" (Di lunedì 16 maggio 2022) L'attrice si è collegata a sorpresa durante la finale del talent e ha salutato la conduttrice con un cartello decisamente sopra le righe Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) L'attrice si è collegata a sorpresa durante la finale del talent e ha salutato la conduttrice con un cartello decisamente sopra le righe

Advertising

trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - AmiciUfficiale : SORPRESA! In una Finale speciale come questa non poteva mancare il saluto di un'amica speciale: Sabrina Ferilli! ??… - altrogiornorai1 : Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - Useppe00 : Ogni tanto leggo malignità sulla recitazione di Sabrina Ferilli. Non sarà Meryl Streep ma sa recitare, purtroppo ac… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Il nostro omaggio a Sabrina Ferilli ?? #OggièUnaltroGiorno @serenabortone #16maggio -