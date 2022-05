Roma | rapinò un ragazzo la notte di Capodanno | arrestato dopo 5 mesi di indagini

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Un 26enneno, gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina commessa ail 31 dicembre dello scorso anno, è statodai Carabinieri della StazioneCittà Giardino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di. Il giorno di San Silvestro del 2021, unno che stava sostando in via Valle Borbera insieme alla fidanzata, fu sorpreso alle spalle e cinto al collo dalla forte presa di uno sconosciuto con volto coperto che gli intimò di consegnargli il portafogli. Subito, il rapinatore fuggì a piedi, insieme ad un cane di taglia media ...