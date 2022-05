"Questa è una vergogna". Insulti senza fine, per Donnarumma finisce davvero malissimo (Di lunedì 16 maggio 2022) Gigio Donnarumma è stato eletto miglior portiere del campionato francese per la stagione 2021-2022. Nella serata di gala in cui è stato consegnato a Mbappè il premio come miglior gicatore della Ligue 1, anche Gigio ha raccolto il suo trofeo. Il premio riguarda le prestazioni di Gigio solo nel campionato francese e dunque non entra nella carrellata delle sue "esibizioni" lo strafalcione costato la Champions ai parigini. Ma l'assegnazione del premio (che di fatto ha bocciato senza se e senza ma il suo "coinquilino", Keylor Navas) ha sollevato una marea di polemiche. Polemiche feroci che si sono abbattute sul portiere un minuto dopo la fine della cerimonia. L'espressione più utilizzata sui social è "vergogna", per non parlare di altre parole più colorite che rasentano l'insulto. Va detto che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Gigioè stato eletto miglior portiere del campionato francese per la stagione 2021-2022. Nella serata di gala in cui è stato consegnato a Mbappè il premio come miglior gicatore della Ligue 1, anche Gigio ha raccolto il suo trofeo. Il premio riguarda le prestazioni di Gigio solo nel campionato francese e dunque non entra nella carrellata delle sue "esibizioni" lo strafalcione costato la Champions ai parigini. Ma l'assegnazione del premio (che di fatto ha bocciatose ema il suo "coinquilino", Keylor Navas) ha sollevato una marea di polemiche. Polemiche feroci che si sono abbattute sul portiere un minuto dopo ladella cerimonia. L'espressione più utilizzata sui social è "", per non parlare di altre parole più colorite che rasentano l'insulto. Va detto che il ...

