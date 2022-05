Qualificazioni Roland Garros 2022: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Qualificazioni del Roland Garros 2022 della giornata di martedì 17 maggio. Tutto pronto per vivere altre grandi emozioni direttamente da Parigi con Nardi che affronterà Martin, mentre Moroni se la vedrà con Feliciano Lopez. Sul campo 3 derby tutto italiano tra Caruso ed Arnabolid, invece sul campo 10 Stefanini e Cocciaretto andranno a caccia del successo rispettivament contro Zavatska ed Hartono. In scena anche Vavassori, che sfiderà Hoang. Ecco il programma degli italiani. IL programma COMPLETO COURT 2 Dalle 10:00 – Nardi vs Martin COURT 3 Dalle 10:00 – Caruso vs Arnaboldi COURT 4 Non prima delle 16:00 – Lopez vs Moroni COURT 7 Non ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il, glie l’didelledeldella giornata di17. Tutto pronto per vivere altre grandi emozioni direttamente da Parigi con Nardi che affronterà Martin, mentre Moroni se la vedrà con Feliciano Lopez. Sul campo 3 derby tutto italiano tra Caruso ed Arnabolid, invece sul campo 10 Stefanini e Cocciaretto andranno a caccia del successo rispettivament contro Zavatska ed Hartono. In scena anche Vavassori, che sfiderà Hoang. Ecco ildegli italiani. ILCOMPLETO COURT 2 Dalle 10:00 – Nardi vs Martin COURT 3 Dalle 10:00 – Caruso vs Arnaboldi COURT 4 Non prima delle 16:00 – Lopez vs Moroni COURT 7 Non ...

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros 2022: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 maggio - Bertolca10 : Nelle qualificazioni del Roland Garros, sorpresa #Zeppieri che batte Andreas #Seppi in 6-3, 6-4. L'altoatesino era… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Si ferma un record incredibile per Seppi, resti un leone Andreas! ?? ?? - alto_adige : Roland Garros, al 1° turno di qualificazioni a Parigi Andreas Seppi (38 anni) sconfitto dal 20enne romano Giulio Ze… - Eurosport_IT : Comunque un grande applauso per Andreas per quello che è riuscito a fare in questi anni ?????? #RG22 | #RolandGarros… -