Pogba Juve | primi sviluppi dopo l’incontro di oggi

(Di lunedì 16 maggio 2022) : gli aggiornamenti sul possibile ritorno del centrocampista francese in bianconero Nella giornata dila dirigenza dellantus ha incontrato gli agenti di Paulper provare a imbastire il ritorno a Torino in estate. Secondo quanto riportato da Goal.com, in giornata lantus ha manifestato il proprio interesse in maniera concreta. Il giocatore intanto prende tempo e vuole valutare prima tutte le soluzioni presenti sul tavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Riassunto, dichiarazioni di rito a parte, dell’incontro di oggi tra la #Juve e l’entourage di #Pogba: i bianconeri… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Pogba: pronta l'offerta, domani l'incontro con l'entourage ?????? [?? @romeoagresti] - _Morik92_ : Il contatto tra la #Juve e l'entourage di #Pogba, in programma domani, dovrebbe avvenire tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. - lillydessi : Pogba-Juve, incontro con l'agente Rafaela Pimenta a Torino. Ma Arrivabene smentisce - La Gazzetta dello Sport… - jumptarvo : quindi la juve l’anno prossimo fa milinkovic pogba e perisic -

è in scadenza con il Manchester United e non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i Red Devils. Il Psg offre 15 milioni di euro a stagione, ma la Juventus è fiduciosa, anche se ...I sostenitori della Juventus fanno il tifo per il possibile nuovo colpo: ecco cosa è successo prima del calcio d'inizio di Juventus - LazioNella giornata dell'incontro per, la Juventus sfida un altro potenziale acquisto. I bianconeri stasera, infatti, stanno giocando, per la 37a giornata di Serie A, contro la Lazio di Sergej Milinkovic - Savic. Andrea Agnelli ©...La Juventus si muove per il grande ritorno di Paul Pogba. Si è tenuto oggi un incontro importante tra l’entourage del francese e la dirigenza bianconera alla Continassa. Si aggiorneranno prossimamente ...Nella giornata di oggi la dirigenza della Juventus ha incontrato gli agenti di Paul Pogba per provare a imbastire il ritorno a Torino in estate. Secondo quanto riportato da Goal.com, in giornata la ...