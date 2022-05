Pagelle Juventus Lazio | Milinkovic all’ultimo respiro | Morata totale VOTI

(Di lunedì 16 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.: Perin 6.5; Cuadrado 6, Bonucci 6, Chiellini 6 (17? De Ligt 6), Alex Sandro 6; Miretti 6.5, Locatelli 6 (62? Aké 6); Bernardeschi 6.5, Dybala 6.5 (78? Palumbo SV),7.5 (62? Pellegrini 6); Vlahovic 7 (62? Kean 6). All. Allegri 6.5: Strakosha 6; Lazzari 6.5 (84? Radu SV), Patric 6.5, Acerbi 6, Marusic 6;-Savic 7, Cataldi 6 (76? Leiva SV), Luis Alberto 5.5 (76? Basic SV); Felipe Anderson 6, Cabral 5 (51? Pedro 6), Zaccagni 6. All. ...

(personali): Terraciano 6; non ha colpe. Venuti 4. Milenkovic 4. Igor 4. Biraghi 4. Bonaventura 4,5. Torreira 4. Duncan 4. ...
Vlahovic sugli scudi: suo il goal con la nuova meglio, che fa ben sperare per il futuro. Il serbo fornisce una prestazione di sostanza, in cui sbaglia molto poco anche da un punto di vista tecnico, e ...
La perfetta fotografia della stagione. E che peccato non aver salutato Giorgio Chiellini con una vittoria. La Juventus chiude in casa con un 2-2 che lascia qual ...