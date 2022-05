Oro: ancora in calo, perde lo 0,3% a 1.806 dollari l'oncia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il prezzo dell'oro è ancora in calo questa mattina, appesantito dal rafforzamento del dollaro sui mercati valutari internazionali. Il metallo prezioso perde lo 0,3% scendendo a 1.806 dollari l'oncia. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Il prezzo dell'oro èinquesta mattina, appesantito dal rafforzamento del dollaro sui mercati valutari internazionali. Il metallo preziosolo 0,3% scendendo a 1.806l'. ...

Advertising

ansa_economia : Oro: ancora in calo, perde lo 0,3% a 1.806 dollari l'oncia. Pesa rafforzamento della moneta americana sui mercati v… - fisco24_info : Oro: ancora in calo, perde lo 0,3% a 1.806 dollari l'oncia: Pesa rafforzamento della moneta americana sui mercati v… - armandopix : RT @Gio2020Gio: @DaniSbrollini Ancora? Servono operai con giusta paga, orari di lavoro umani( sotto il sole a 40 gradi mi devi pagare oro)… - frances27317227 : RT @Micky_Rassara: Non so come finirà la trattativa per Botman, ma la prestazione di oggi di #Kalulu mi conferma ancora una volta che il Mi… - Mauro5514 : RT @Gio2020Gio: @DaniSbrollini Ancora? Servono operai con giusta paga, orari di lavoro umani( sotto il sole a 40 gradi mi devi pagare oro)… -