Michele, le prime parole dopo la finale di Amici: “Ho vinto davvero! Felice della vittoria” (Di lunedì 16 maggio 2022) Non avrà vinto la finalissima contro Luigi Strangis, ma comunque Michele è il vincitore della categoria ballo di Amici 21. Il ballerino infatti durante la finale ha battuto Serena ed è rimasto l’unico alunno del circuito danza in gara per la vittoria. Subito dopo la finale Michele è stato raggiunto dai giornalisti di Witty che l’hanno intervistato. L’allievo di Alessandra Celentano ha dedicato il suo primo posto nel ballo ai genitori e a tutti i familiari e gli Amici che l’hanno supportato in questi anni. “Che dire, sto provando tante emozioni. Sono molto Felice della mia vittoria. La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti che mi hanno sempre supportato in ... Leggi su biccy (Di lunedì 16 maggio 2022) Non avràla finalissima contro Luigi Strangis, ma comunqueè il vincitorecategoria ballo di21. Il ballerino infatti durante laha battuto Serena ed è rimasto l’unico alunno del circuito danza in gara per la. Subitolaè stato raggiunto dai giornalisti di Witty che l’hanno intervistato. L’allievo di Alessandra Celentano ha dedicato il suo primo posto nel ballo ai genitori e a tutti i familiari e gliche l’hanno supportato in questi anni. “Che dire, sto provando tante emozioni. Sono moltomia. La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti che mi hanno sempre supportato in ...

Advertising

StraNotizie : Michele, le prime parole dopo la finale di Amici: “Ho vinto davvero! Felice della vittoria” - WittyTV : 'Sono molto felice di questa vittoria' Le prime parole di Michele subito dopo la Finale di #Amici21?? Correte su… - elovmlfs : RT @fedeee_marino: Una delle prime frasi che ricordo di Michele è stata “sono abituato a sentirmi solo un corpo, uno strumento”. Ora, mi co… - fedeee_marino : Una delle prime frasi che ricordo di Michele è stata “sono abituato a sentirmi solo un corpo, uno strumento”. Ora,… - Giulai28 : @coeurvidee_ Danno delle bambine a chi ha votato luigi poi sono le prime a votare Michele per quello e non per il t… -