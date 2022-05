Highlights Boston Celtics-Milwaukee Bucks 109-81, Playoff Nba 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Boston Celtics-Milwaukee Bucks 109-81, gara-7 delle semifinali dei Playoff di Nba 2021/2022. Tanto spettacolo al TD Garden anche in questo ultimo atto, decisivo per la conquista del pass per la finale di Conference. Williams miglior marcatore con 27 punti, seguito da Antetokounmpo (25 punti) e Tatum (23 punti). Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcon glidi109-81, gara-7 delle semifinali deidi Nba. Tanto spettacolo al TD Garden anche in questo ultimo atto, decisivo per la conquista del pass per la finale di Conference. Williams miglior marcatore con 27 punti, seguito da Antetokounmpo (25 punti) e Tatum (23 punti). Di seguito gli. SportFace.

