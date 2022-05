Eric Bischoff nuovamente all’attacco di CM Punk | ” E’ un flop economico per l’AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’ultima settimana stiamo assistendo a un accesissimo botta e risposta tra CMed: i due non se le sono mandate a dire, soprattutto perché l’ex boss della WCW non è stato molto tenero di recente con Tony Khan, mandando il Best in The World su tutte le furie.ha invitatoa mettere da parte il suo ego, mentre l’ex GM di Raw ha derisoper i suoi trascorsi non proprio memorabili in UFC. Durante il suo podcast,ha definito l’arrivo di CMcome ilfinanziario peggiore della storia. Parole al vetriolo Durante l’83 Weeks podcast,ha dichiarato:“Amo questa m*rda. Adoro il contrattacco. A volte non mi sveglio finche’ non sono ...