Elogio di Di Lorenzo l’Alexander-Arnold del Napoli

(Di lunedì 16 maggio 2022) Forse il problema è quella faccia un po’ così, decisamente non da copertina, o forse è l’incapacità cronica di valorizzare i propri punti di forza. Fatto sta che da quattro anni Giovanni Dimacina chilometri e qualità sulla fascia destra del, e riceve complimenti in misura nettamente inferiore rispetto al suo apporto alla causa. È stato un acquisto indovinato – e lo si deve a Giuntoli. Uno degli acquisti preferiti da De Laurentiis: basso costo, altissimo rendimento, calciatore educato, diligente e volenteroso. E forte, aggiungiamo. Si è visto anche ieri nella partita contro il Genoa. È stato suo l’assist fornito a Osimhen per il gol dell’1-0. È stato suo il gol del 2-0 poi annullato perché l’arbitro ha misteriosamente deciso di far ripetere il rigore a Insigne. I suoi assist in stagione sono stati sette: cinque in campionato e due in ...