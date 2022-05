Dal 2014 al 2022: il valore simbolico di Mariupol (Di lunedì 16 maggio 2022) A Mariupol infuria la battaglia finale per l’acciaieria Azovstal. Vera e proprio “Stalingrado d’Ucraina”, la città sul Mar d’Azov è stata pressoché interamente rasa al suolo dall’esercito russo nei primi ottanta giorni di conflitto e ora l’armata di Vladimir Putin mira a stanare i residui combattenti del Reggimento Azov. L’unità erede del celebre battaglione ultra-nazionalista e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 16 maggio 2022) Ainfuria la battaglia finale per l’acciaieria Azovstal. Vera e proprio “Stalingrado d’Ucraina”, la città sul Mar d’Azov è stata pressoché interamente rasa al suolo dall’esercito russo nei primi ottanta giorni di conflitto e ora l’armata di Vladimir Putin mira a stanare i residui combattenti del Reggimento Azov. L’unità erede del celebre battaglione ultra-nazionalista e InsideOver.

Advertising

ladyonorato : Quindi ora si può dire che il conflitto ucraino è iniziato nel 2014 su spinta USA?… Le mani degli Stati Uniti sull… - diMartedi : #Reginella su #Ucraina: 'Voglio ricordare città come Mariupol che si ribellarono al cambio di regime del 2014. Tutt… - GuidoDeMartini : ?? UCRAINA: NON È LA NOSTRA GUERRA ??????Le mani degli Stati Uniti sull'Ucraina, così Washington dal 2014 ad oggi ha pr… - SimoneDagnini : @DavideDavidec @GenCar5 @DiDonadice Ho ascoltato alcune cose di Di Cesare che mi trovano d'accordo, altre no. Certa… - Panisperna_1713 : RT @PMO_W: Due FATTI che è bene ricordare. 1 la guerra in Ucraina c'è dal maggio 2014, a seguito di un golpe eseguito da nazisti agli ordin… -