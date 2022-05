Covid-19, la situazione al San Pio: un paziente dimesso in 24 ore (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore e un paziente dimesso. E’ il bilancio del report reso noto dall’ospedale San Pio di Benevento sui ricoveri per Covid-19. Attualmente si registrano 31 degenti presso la struttura sannita, di cui 21 residenti nella Provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore e un. E’ il bilancio del report reso noto dall’ospedale San Pio di Benevento sui ricoveri per-19. Attualmente si registrano 31 degenti presso la struttura sannita, di cui 21 residenti nella Provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

