Connettività e infrastrutture | per Fs un piano da 190 miliardi

(Di lunedì 16 maggio 2022) In un mondo che cambia alla velocità della luce, pandemia e guerra in Ucraina insegnano, non è facile approntare e attuare una strategia industriale sostenibile e di lungo periodo. Se poi l’azienda in questione è tra le più grandi d’Europa, allora la sfida diventa ancora più difficile. Eppure per Ferrovie la scommessa va accettata e, naturalmente, vinta. Non si spiegherebbe, altrimenti, l’ambizione che permea ilindustriale che guarda al 2031, presentato nella grande sala nell’ala Mazzoniana della Stazione Termini dal presidente, Nicoletta Giardossi e dal ceo Luigi Ferraris, ex numero uno di Terna. L’architrave deldi Piazza della Croce Rossa è un bilancio 2021 chiuso in utile per quasi 200 milioni, dopo il difficile anno della pandemia, e un margine operativo lordo in crescita del 15,6%. Su questa base, poggia una strategia che punta a ...