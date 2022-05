Calciomercato Napoli | incontro con De Laurentiis | tre big sul tavolo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Previsto uncon Aurelio Deper programmare il futuro delcoi tre big sulIlha vinto e salutato Lorenzo Insigne contro il Genoa, dopo la vittoria per 3-0 che ha garantito a Luciano Spalletti il terzo posto aritmetico. L’addio del capitano partenopeo è stato molto toccante, sia nel pre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... il ko di settimana scorsa col Genoa e la vittoria di ieri delhanno definitivamente ... Il francese è il vero obiettivo didi Agnelli e Cherubini, l'uomo ideale per fare un salto di ...Nel prossimoestivo la tifoseria bianconera si aspetta grandi colpi da parte della dirigenza della ...il quarto posto è sicuro e non c'è la possibilità nemmeno di agguantare ilal ... Gazzetta - Summit mercato Spalletti-ADL oggi: chiederà la riconferma di questi calciatori Napoli Genoa al fischio d’Inizio ... Insigne sigla la sua marcatura sulla seconda ripetizione del calcio di rigore. La prima battuta colpisce il palo e Di Lorenzo, più lesto di tutti insacca. Ma il ...Come riportato dalla BBC, il terzino del Bologna, Aaron Hickey, su cui c'era il forte interesse del Napoli, sarebbe ad un passo dal trovare l'accordo con l'Arsenal, che si sarebbero assicurati il calc ...