Bambina di 2 anni cade in piscina e muore

Una Bambina di due anni è morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione agli ospedali civili di Brescia dove era stata trasportata venerdì in condizioni disperate dopo essere annegata nella piscina di casa a Lonate del Garda (Brescia). La Bambina era a casa della nonna e sono stati proprio i parenti ad accorgersi del corpo in acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi e poi il trasferimento in ospedale in condizioni disperate. Questa mattina è avvenuto il decesso.

