Artrite reumatoide: cos’è, sintomi, conseguenze, soggetti a rischio (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra le malattie autoimmuni e infiammatorie più note c’è l’Artrite reumatoide, ovvero una patologia in cui il sistema immunitario e processi infiammatori attaccano tessuti sani del corpo. In questo caso, ad essere interessate sono le articolazioni (soprattutto quelle delle mani, dei polsi e delle ginocchia). Nello specifico, l’infiammazione alle articolazioni può causare dolore anche cronico, deformità articolare e disabilità funzionale articolare. In questo senso, come indicato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), la diagnosi e il trattamento precoce dell’Artrite reumatoide – come anche di altre patologie reumatiche tra cui la sclerosi sistemica o il lupus eritematoso sistemico, – sono fondamentali per intraprendere un buon programma strategico. Con il Professore Roberto Gerli, Presidente SIR, vediamo quali ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra le malattie autoimmuni e infiammatorie più note c’è l’, ovvero una patologia in cui il sistema immunitario e processi infiammatori attaccano tessuti sani del corpo. In questo caso, ad essere interessate sono le articolazioni (soprattutto quelle delle mani, dei polsi e delle ginocchia). Nello specifico, l’infiammazione alle articolazioni può causare dolore anche cronico, deformità articolare e disabilità funzionale articolare. In questo senso, come indicato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), la diagnosi e il trattamento precoce dell’– come anche di altre patologie reumatiche tra cui la sclerosi sistemica o il lupus eritematoso sistemico, – sono fondamentali per intraprendere un buon programma strategico. Con il Professore Roberto Gerli, Presidente SIR, vediamo quali ...

