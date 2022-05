Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: un travolgente colpo di fulmine (Di domenica 15 maggio 2022) Al Fürstenhof sta per approdare un nuovo personaggio destinato a scombussolare la vita di diversi personaggi, a partire da Max fino ad arrivare a Shirin. Gli spoiler tedeschi della soap opera di Rete 4, infatti, raccontano che presto il pubblico verrà a sapere dell'esistenza di Gerry, il fratello di Richter, di cui lui non ama particolarmente parlare. Il giovane si presenterà a Bichlheim in occasione del compleanno di Max in sella ad un tosaerba e catturerà subito l'attenzione della Ceylan che si imbatterà in Gerry per caso e ne rimarrà affascinata. L'ingresso di questo nuovo personaggio avverrà in occasione della festa di Max che verrà organizzata da Vanessa, dal momento che il persona trainer non avrà intenzione di festeggiare. Shirin si offrirà di dare una mano nei preparativi e, mentre trasporterà in bicicletta la torta, incrocerà Gerry. Quella ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 15 maggio 2022) Al Fürstenhof sta per approdare un nuovo personaggio destinato a scombussolare la vita di diversi personaggi, a partire da Max fino ad arrivare a Shirin. Glidella soap opera di Rete 4, infatti, raccontano che presto il pubblico verrà a sapere dell'esistenza di Gerry, il fratello di Richter, di cui lui non ama particolarmente parlare. Il giovane si presenterà a Bichlheim in occasione del compleanno di Max in sella ad un tosaerba e catturerà subito l'attenzione della Ceylan che si imbatterà in Gerry per caso e ne rimarrà affascinata. L'ingresso di questo nuovo personaggio avverrà in occasione della festa di Max che verrà organizzata da Vanessa, dal momento che il persona trainer non avrà intenzione di festeggiare. Shirin si offrirà di dare una mano nei preparativi e, mentre trasporterà in bicicletta la torta, incrocerà Gerry. Quella ...

