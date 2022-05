Non è l'Arena, Solovyev da Giletti? Tam-tam impazzito: che cosa accadrà stasera in tv (Di domenica 15 maggio 2022) Tra poche ore, su La7, torna Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena, l'appuntamento in prima serata della domenica sera, che non mancherà nemmeno oggi, domenica 15 maggio. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sulla puntata che ci aspetta. Al centro, ovviamente, la guerra in Ucraina con i collegamenti in diretta degli inviati. Il dibattito verterà anche sul ruolo della tv in un conflitto, dopo le polemiche delle ultime settimane per i presunti "infiltrati" russi nelle emittenti italiane. Ma la domanda, per inciso, arrovella i media di tutto il mondo: giusto dare la parola ai filorussi? Come noto, in Italia si è scatenato un caso che è andato a colpire soprattutto CartaBianca, il programma in cui Bianca Berlinguer, su Rai 3, dà spazio al professor Alessandro Orsini e alle sue controverse teorie sul conflitto. Come la pensi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Tra poche ore, su La7, torna Massimocon il suo Non è l', l'appuntamento in prima serata della domenica sera, che non mancherà nemmeno oggi, domenica 15 maggio. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sulla puntata che ci aspetta. Al centro, ovviamente, la guerra in Ucraina con i collegamenti in diretta degli inviati. Il dibattito verterà anche sul ruolo della tv in un conflitto, dopo le polemiche delle ultime settimane per i presunti "infiltrati" russi nelle emittenti italiane. Ma la domanda, per inciso, arrovella i media di tutto il mondo: giusto dare la parola ai filorussi? Come noto, in Italia si è scatenato un caso che è andato a colpire soprattutto CartaBianca, il programma in cui Bianca Berlinguer, su Rai 3, dà spazio al professor Alessandro Orsini e alle sue controverse teorie sul conflitto. Come la pensi ...

