NAPOLI-GENOA 3-0 | TRIBUTO AZZURRO AL CAPITANO

(Di domenica 15 maggio 2022): una festa del Calcio. Merito del. Ma connotevole anche da parte del. Che predispone un piano gara con partenza a razzo. Pressione a tutto campo. E molti presupposti per azioni pericolose, sfumate per poco. Gli Azzurri, come sempre, fanno tanto gioco. Tante azioni pericolose. Tante palle gol. Ma, come troppo spesso accade, realizzano pochi gol rispetto al volume di gioco espresso. 17 azioni salienti a 5. 3 gol a 0. Percentuali realizzative 18% - 0%. 32' gran gol di Osimhen. Di testa. Su cross di Di Lorenzo. Il 7° in stagione. Più di tutti in Serie A. 1-0. Al 63' Insigne realizza su rigore (fatto calciare 2 volte, misteriosamente). 2-0. Un altro gol storico. Nel commovente abbraccio del San paolo Maradona. Infine, 80' Lobotka va in porta. Partendo dalla propria ...

