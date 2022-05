Musk, da Twitter accuse di aver violato accordo riservatezza (Di domenica 15 maggio 2022) Elon Musk è stato informato dai legali di Twitter di aver violato un accordo di riservatezza per aver twittato sugli account falsi del social network. Lo ha reso noto lo stesso Musk in un tweet ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Elonè stato informato dai legali didiundipertwittato sugli account falsi del social network. Lo ha reso noto lo stessoin un tweet ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - Corriere : Musk: «Errore bloccare Twitter a Trump, rimuoverò il divieto» - Camillamariani4 : Twitter funziona uno schifo, la app non ne parliamo nemmeno, ora,quando il sig. Musk ha finito di raccogliere tutti… - fisco24_info : Musk, da Twitter accuse di aver violato accordo riservatezza: Lo ha reso noto lo stesso miliardario in un tweet -