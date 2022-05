Liga 2021 2022 | l’1-1 tra Atletico Madrid e Siviglia regala la Champions a entrambe | Alaves retrocesso

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) In archivio anche la 37^ giornata di, che hato altri verdetti. Il risultato più importante è sicuramente l’1-1 tra, grazie al qualele squadre si garantiscono la qualificazione alla prossimaLeague. Gimenez apre le danze nel primo tempo, ma En-Nesyri firma il pareggio a 5? dalla fine. Beffato il Betis, a cui non basta il 2-0 ai danni del Granada. Già qualificate invece Real, fermato sull’1-1 dal Cadice, e Barcellona, che non va oltre lo 0-0 contro il Getafe. Qualificata alla prossima Europa League anche la Real Sociedad, mentre il settimo posto, valevole per la Conference League, se lo contenderanno Villarreal (56 punti) e Athletic Bilbao ...