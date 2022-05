Joao Pedro: «Ci crederemo fino all’ultimo minuto» (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del capitano del Cagliari Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter. PRESTAZIONE – «L’abbiamo preparata bene ma non siamo riusciti a fare risultato, sono stati più bravi loro. Devo ringraziare i tifosi, ho visto una stadio che non ho visto in tutti questi anni che sono a Cagliari, hanno spinto sempre e purtroppo ci siamo passati un paio di volte in questa situazione. In queste ultime due partite si è visto un entusiasmo diverso. Ora ci dobbiamo credere, c’è ancora una partita da giocare». UMORE – «Abbiamo perso una partita difficile e sarebbe stato difficile venire qui con l’umore giusto, sicuramente ci crediamo, dobbiamo crederci domenica fino all’ultimo minuto, la squadra non ha mai mollato, è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del capitano del Cagliari, capitano del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter. PRESTAZIONE – «L’abbiamo preparata bene ma non siamo riusciti a fare risultato, sono stati più bravi loro. Devo ringraziare i tifosi, ho visto una stadio che non ho visto in tutti questi anni che sono a Cagliari, hanno spinto sempre e purtroppo ci siamo passati un paio di volte in questa situazione. In queste ultime due partite si è visto un entusiasmo diverso. Ora ci dobbiamo credere, c’è ancora una partita da giocare». UMORE – «Abbiamo perso una partita difficile e sarebbe stato difficile venire qui con l’umore giusto, sicuramente ci crediamo, dobbiamo crederci domenica, la squadra non ha mai mollato, è ...

gippu1 : #EscIta2022 A due terzi di votazione per l'Italia si sta mettendo talmente male che ha iniziato a scaldarsi Joao Pedro. - footmercato : Le XI de Cagliari : Cragno - Ceppitelli, Altare, Lykogiannis - Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert - Joao Pedr… - ilcirotano : Cagliari-Inter, la moviola: tocco di mano, annullato il gol di Skriniar. Joao Pedro chiede un rigore - - _m4rr4_ : RT @Napoleonismo: Buffon and Joao Pedro next season in Serie B - FcInterNewsit : Cagliari, Joao Pedro in conferenza: 'Inter squadra forte, sapevamo che sarebbe stata molto difficile' -