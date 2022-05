Advertising

MarcoRibotta : @RobertoBardell5 @StefanoCerchia @ilrossonero94 @erroriarbitrali Mio suggerimento, prova a guardare gli episodi com… - sal593 : @il_Malpensante Certo all’Inter su suggerimento di Moggi accusava problemi alla tibia e i fessi dell’Inter accettar… -

SerieANews

Escluse Juve,e Milan, ancora oggi nessun club italiano ha vinto di più in Europa . A riprova ... Quelgliel'ha dato Domenico Barili, capo del marketing, ma soprattutto uno di ...... sempre che l'faccia l'en plein a Cagliari e a San Siro contro la Samp. Un pronostico sarebbe ... Lo stessopuò valere per Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved, ripresi venerdì dalla ... Inter, il suggerimento che Inzaghi e Marotta non possono ignorare Come evidenziato dal collega Roberto Maida, la società giallorossa non può offrire 8-9 milioni di euro netti a stagione a Dybala. Le opzioni non mancano in Italia, dove all’Inter sembra essersi aggiun ...Il suggerimento di Antonio Conte che Mikel Arteta 'si lamenta molto' ha chiaramente infastidito i tifosi dell'Arsenal ma ha anche fatto ridere i tifosi dell'Inter. L'allenatore italiano ha trascorso d ...