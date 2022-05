Advertising

Vale96354688 : RT @pieropz: Il significato è solo uno. Il senso della musica è stato mortificato perché quel brano non avrebbe vinto neppure alla sagra se… - pieropz : Il significato è solo uno. Il senso della musica è stato mortificato perché quel brano non avrebbe vinto neppure al… - SaraSarita1978 : @ErBibbitaro Quando io o i miei amici troviamo qualcuno sulla sella dei nostri motorini di solito ci scusiamo con c… - PCadello : @messaggidivita Tutto calcolato, la moto era sinonimo di coraggio e cazzutagine, ora spesso da parte di donne, infa… - pacchisotto : @ErBibbitaro Io ho moto, scooter e auto. Chi paragone sedersi sullo scooter all'appoggiarsi su un'auto non coglie u… -

corriereadriatico.it

TOLENTINO - Inscooter si scontra contro un'auto, viene sbalzato e finisce contro un albero. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19,15 a Tolentino, in viale Vittorio Veneto. Da accertare le cause dell'...Stellato era inscooter nei pressi dell'ex stabilimento della Montefibre. La dinamica dell'incidente non ancora è stata chiarita. Il 60 enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e ... In sella a uno scooter si scontra contro un’auto, viene sbalzato e finisce contro un albero. Grave un 43enne TOLENTINO - In sella a uno scooter si scontra contro un’auto, viene sbalzato e finisce contro un albero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19,15 a Tolentino, in ...Un professionista di 60 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamattina nella zona ASI di Acerra.