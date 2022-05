Ilona Staller, il messaggio per Putin in cambio della pace: “Offro una notte insieme…” (Di domenica 15 maggio 2022) Ilona Staller, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, fa di nuovo parlare di sé. Lo fa con un messaggio scritto su Instagram diretto al presidente Putin Ilona Staller, che abbiamo visto in veste di naufraga all’Isola dei Famosi, adesso rientrata in Italia dall’Honduras, torna a fare discutere. Poche ore fa, l’ex porno star ha pubblicato un post su Instagram che non è passato inosservato. Si tratta di un messaggio contro la guerra in Ucraina, fatto però a suo modo. In pratica l’ex naufraga ha scritto un messaggio diretto al presidente della Russia Vladimir Putin, dove si legge: «Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022), ex naufraga de L’Isola dei Famosi, fa di nuovo parlare di sé. Lo fa con unscritto su Instagram diretto al presidente, che abbiamo visto in veste di naufraga all’Isola dei Famosi, adesso rientrata in Italia dall’Honduras, torna a fare discutere. Poche ore fa, l’ex porno star ha pubblicato un post su Instagram che non è passato inosservato. Si tratta di uncontro la guerra in Ucraina, fatto però a suo modo. In pratica l’ex naufraga ha scritto undiretto al presidenteRussia Vladimir, dove si legge: «Il miodicontro la guerra è per il presidente russo: mi ...

