Il tasso di disoccupazione «reale» è il triplo di quello ufficiale (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag – La buona notizia è che il tasso di disoccupazione in Italia è all’8,3%. La cattiva è che questo dato statistico non rappresenta ormai quasi più nulla. quello “reale”, infatti, si colloca più in alto. Molto più in alto: è quasi tre volte tanto. Nessun complotto da parte dei vari Istat o Eurostat, intendiamoci. Il problema, semmai, è un altro: la misura del tasso di disoccupazione è ancora in grado di fotografare adeguatamente la realtà? La risposta è negativa, per tutta una serie di ragioni.tasso di disoccupazione: una misura “vecchia”Ai fini statistici, con “forze di lavoro” si indica la somma di persone occupate e disoccupate. Più nello specifico, le seconde sono quelle che stanno attivamente ricercando un impiego, mentre nelle prime si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag – La buona notizia è che ildiin Italia è all’8,3%. La cattiva è che questo dato statistico non rappresenta ormai quasi più nulla.”, infatti, si colloca più in alto. Molto più in alto: è quasi tre volte tanto. Nessun complotto da parte dei vari Istat o Eurostat, intendiamoci. Il problema, semmai, è un altro: la misura deldiè ancora in grado di fotografare adeguatamente la realtà? La risposta è negativa, per tutta una serie di ragioni.di: una misura “vecchia”Ai fini statistici, con “forze di lavoro” si indica la somma di persone occupate e disoccupate. Più nello specifico, le seconde sono quelle che stanno attivamente ricercando un impiego, mentre nelle prime si ...

