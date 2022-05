Gianluca Vacchi | oggi puoi “parlarci” e anche molto di più | Scopriamo se ne vale la pena

Advertising

tasmania7777 : RT @corrierebologna: Scontro tra fratelli Vacchi: pignorati 200 mila euro dell’imprenditore social - Albertogiacomo5 : @ExplorerLento Come diceva non mi ricordo chi, forse Einstein o forse Gianluca Vacchi, anche un orologio rotto segn… - ropa167 : Lite tra i Vacchi, fratelli-coltelli. Bloccati i beni di Gianluca, star dei social - Quotidiano Nazionale - infoitinterno : Gianluca Vacchi nei guai: cosa succede al re di Instagram - qui_finanza : Gianluca Vacchi nei guai: cosa succede al re di Instagram -

È esplosa la disputa - in questo periodo risulta difficile usare il termine 'guerra', sia pur in senso figurato - tra i fratelli, famosa star dei social da decine di milioni di follower, e il certo più sobrio Bernardo. Con quest' ultimo che lo scorso 22 aprile si è rivolto al Tribunale di Bologna per bloccare i ...Battaglia legale trae il fratello: pignorati 200mila all'influencer Entrambi eredi dell'impero familiare Ima , colosso industriale bolognese progettazione e produzione di macchine ...Gianluca Vacchi, imprenditore e star dei social, dovrà pagare 200mila euro al fratello Bernardo per un affare andato male.Il presidente e ad di Ima: "Anche il nostro territorio crescerà meno del previsto, senza guerra avremmo assistito a un boom importante" ...