Cori razzisti a Izzo | la risposta del difensore sui social è da applausi!

Nella sfida di ieri al Bentegodi tra Hellas Verona e Torino, il difensore granata Armando Izzo – uscito anzitempo per problemi fisici – è finito nel mirino dei tifosi del Verona che hanno intonato Cori vergognosi nei confronti del calciatore. Al momento della sostituzione con Djidji, dagli spalti si è alzato un vergognoso coro: "Sei un terrone di merda", alludendo alla sua provenienza dal Sud e napoletana in particolare. Verona Torino Cori RazzismoPiccata e tempestiva la risposta del ragazzo arrivata nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram. "Ognuno di noi dovrebbe essere fiero delle proprie origini – ha scritto -, delle proprie radici e della propria identità Io sono orgogliosissimo di essere napoletano e in un mondo multietnico e libero non c'è posto per le discriminazioni"

