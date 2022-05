Roma, Internazionali: Djokovic vittoria numero 1.000 e finale contro Tsitsipas. In campo femminile Swiatek - Jabeur per il titolo (Di sabato 14 maggio 2022) Sarà Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas la finale degli Internazionali di Roma 2022: l'asso serbo ha già vinto cinque volte il torneo, mentre il greco è ancora alla caccia di un trionfo nella ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) Sarà NovakStefanosladeglidi2022: l'asso serbo ha già vinto cinque volte il torneo, mentre il greco è ancora alla caccia di un trionfo nella ...

Advertising

SkySport : Internazionali di Roma, le partite di oggi su Sky Sport ? TORNEO IN DIRETTA SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW ?… - repubblica : Internazionali Roma, Swiatek e Tsitsipas primi finalisti - sportmediaset : Djokovic batte Ruud e fa 1000 vittorie in carriera: è finale con Tsitsipas a Roma #IBI22 #Tennis #Roma #Djokovic… - GPTurchi : RT @distefanoTW: Exit è nata 3 mesi fa, ed oggi c’è stato il primo volantinaggio a Roma. Lotta contro tutti i “Green Pass” e gli obblighi v… - magicaGrmente22 : RT @distefanoTW: Exit è nata 3 mesi fa, ed oggi c’è stato il primo volantinaggio a Roma. Lotta contro tutti i “Green Pass” e gli obblighi v… -