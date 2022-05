Perché l’azienda di Elisabetta Franchi è stata condannata per comportamento antisindacale (Di sabato 14 maggio 2022) Betty Blue, l’azienda di Elisabetta Franchi, è stata condannata dal tribunale del lavoro di Bologna per comportamento antisindacale. l’azienda ha imposto sanzioni ad alcune lavoratrici che avevano deciso di scioperare contro gli straordinari del sabato. Il giudice Chiara Zompi ha dato ragione alla Cgil mentre la Betty Blue si trova da mesi al centro di una vertenza sindacale. La società, che ha chiuso il 2021 con ricavi superiori ai 120 milioni di euro e vuole arrivare in Borsa, ha imposto alle lavoratrici della fabbrica di Granarolo l’allungamento oltre l’orario standard per soddisfare un picco di ordini. A quel punto alcune di loro hanno scioperato. Gli straordinari alla Betty Blue Come racconta oggi il Corriere della Sera, ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Betty Blue,di, èdal tribunale del lavoro di Bologna perha imposto sanzioni ad alcune lavoratrici che avevano deciso di scioperare contro gli straordinari del sabato. Il giudice Chiara Zompi ha dato ragione alla Cgil mentre la Betty Blue si trova da mesi al centro di una vertenza sindacale. La società, che ha chiuso il 2021 con ricavi superiori ai 120 milioni di euro e vuole arrivare in Borsa, ha imposto alle lavoratrici della fabbrica di Granarolo l’allungamento oltre l’orario standard per soddisfare un picco di ordini. A quel punto alcune di loro hanno scioperato. Gli straordinari alla Betty Blue Come racconta oggi il Corriere della Sera, ...

