Napoli Femminile-Pomigliano 1-3 | le azzurre retrocedono in Serie B

Il Napoli Femminile è matematicamente retrocesso in Serie B. Decisiva, in negativo per le azzurre, la sconfitta casalinga contro il Pomigliano per 3-1. Non è bastato il vantaggio iniziale a firma di Lana Golob al 28?, che aveva acceso le speranze della squadra di casa. Nella seconda frazione di gioco, la rimonta della compagine ospita con Tori Dellaperuta (61?) e la doppietta di Marija Banusic (65? e 70?). FOTO: Napoli FemminileIl Napoli così resta fermo a quota 19 in classifica, che alla vigilia era obbligato a vincere per salvare la categoria. Salvo invece il Pomigliano, che con la vittoria odierna sale a 23 punti.

